Waffen in Mannheim und Ludwigshafen sichergestellt - Beamte nach Durchsuchungen bedroht

Ludwigshafen/Mannheim. Bei Durchsuchungen von Wohnungen in Mannheim und Ludwigshafen hat die Polizei mehrere Waffen sichergestellt. Im Anschluss wurden die Beamten in den sozialen Medien bedroht und beleidigt, wie das Präsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mitteilten.

Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren hatten zuvor in einem Video öffentlich Schusswaffen, Munition, eine Machete und Drogen gezeigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnungen an. Dort fanden die Beamten unter anderem zwei Gasdruckwaffen, mehrere Smartphones, einen Elektroschocker, zwei Macheten und andere Messer. Die darauf folgenden Reaktionen im Netz könnten für die Urheber Konsequenzen haben, schreibt die Polizei: „Alle bekanntgewordenen Straftaten werden konsequent geahndet.“ Wer andere im Internet beleidigt, müsse mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.