Waffen, Geld und Drogen: Durchsuchungsbeschlüsse gegen "Hell Angels Motorcycle Club"

Frankenthal. Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Frankenthal und Trier haben rund 300 Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag Durchsuchungsbeschlüsse gegen Mitglieder des „Hell Angels Motorcycle Clubs“ vollstreckt. Insgesamt zwölf Wohn- und Geschäftsanschriften im Rhein-Pfalz-Kreis, in Speyer, Neustadt an der Weinstraße und im Kreis Germersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Kreis Trier-Saarburg sowie in Trier, Karlsruhe und Pforzheim wurden durchsucht, lautet es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Anlass für die Ermittlungen waren zehn Mitglieder eines Charters des Motorrad- und Rockerclubs, die verbotene Vereinsabzeichen in sozialen Netzwerken geteilt hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte acht Kutten des "Hells Angels MC" und weitere Bekleidung mit verbotenen Insignien sowie knapp 48.000 Euro Bargeld, über 500 Gramm Marihuana und mehrere Waffen sicher. Unter anderem fanden sie eine scharfe Schusswaffe mit 80 Schuss Munition, zwei Schreckschusspistolen, eine Armbrust, eine Axt, mehrere Messer, einen Schlagring, eine Machete, vier Schwerter und zwei Reizstoffsprühgeräte auf.

Ein 34-jähriger Mann wurde wegen des Verdachtes des unerlaubten Handelstreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Mitführens einer Schusswaffe vorläufig festgenommen. Er wird voraussichtlich noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.