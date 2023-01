Die Polizei hat in der Wohnung eines 49-jährigen Mannes aus Speyer mehrere Waffen, Waffenteile und militärische Ausrüstungsgegenstände sichergestellt. Dies meldeten die Staatsanwaltschaften in Mannheim und Frankenthal sowie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagabend in einer Presseerklärung. Die Polizeikräfte hatten die Wohnung am Donnerstag und Freitag durchsucht. Aufmerksam wurden die

...