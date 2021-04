VW-Fahrer schläft auf der A 6 am Steuer ein

Wiesloch. Am späten Montagabend ist es auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde nach Auskunft der Polizei verletzt.

Ein 69-jähriger VW-Fahrer war gegen 23.20 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen am Steuer einnickte und nach rechts in die Leitplanken prallte. Sein Fahrzeug schleuderte daraufhin nach links und blieb beschädigt auf dem linken Fahrstreifen quer zur Fahrbahn stehen. Bei der späteren Überprüfung des Unfall-Verursachers stellte sich heraus, dass der 69-Jährige, der aus dem Landkreis Esslingen stammt, keinen Führerschein besaß.

Während ein nachfolgendes Fahrzeug lediglich über Trümmerteile fuhr und gering beschädigt wurde, erkannte eine 53-jährige Audi-Fahrerin die Situation in der Dunkelheit zu spät und kollidiert mit dem VW. Das Fahrzeug der 53-Jährigen schleuderte nach dem Aufprall nach rechts und kollidierte dort noch leicht mit einem weiteren, langsam vorbeifahrenden Fahrzeug. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik transportiert. Der Verursacher blieb unterdessen unverletzt.

Die A 6 war in Richtung Heilbronn für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der

Rückstau betrug in der Spitze rund sechs Kilometer. Gegen 1.20 Uhr am

Dienstagmorgen wurde zunächst ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Der VW und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte weit

über 10 000 Euro liegen.

Die Feuerwehr Wiesloch war mit über 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Zu ihren Aufgaben gehörten die Absicherung und Ausleuchten und der Unfallstelle sowie die Reinigung der Fahrbahn. Erst gegen 2.30 Uhr war die A 6 in Richtung Heilbronn wieder frei befahrbar.