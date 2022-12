VRNnextbike Test-Angebot in Viernheim

Viernheim. Ab Dezember dieses Jahres geht das VRNnextbike Fahrradvermietsystem des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) in der Stadt Viernheim für ein Test-Jahr an den Start. Wie der Verkehrsverbund mitteilte, können 50 Fahrräder und drei Lastenfahrräderkönnen dabei an 10 verschiedenen Stationen im Stadtgebiet ausgeliehen werden.

Im Laufe des kommenden Jahres sollen noch drei weitere Lastenfahrräder hinzukommen. „Der Magistrat hat dieses ihm unterbreitete Testangebot gerne aufgegriffen. So kann praktisch in Erfahrung gebracht werden, wie viele Personen ein solches Angebot dann wohl auch dauerhaft nutzen würden“, freut sich Bürgermeister Matthias Baaß.

Die erste halbe Stunde ist kostenfrei

Das Besondere daran: Die erste halbe Stunde jeder Fahrt mit Start in Viernheim ist kostenfrei. Innerhalb dieser Zeitspanne kann im Prinzip das gesamte Stadtgebiet erreicht werden. „Feste Stationen erleichtern dabei die Orientierung, wo ein Fahrrad für eine Ausleihe zu finden ist und sorgen für mehr Ordnung im städtischen Raum“, fügt 1.

BUGA in Mannheim war Auslöser

Stadtrat Jörg Scheidel hinzu. „Die in Mannheim im kommenden Jahr stattfindende Bundesgartenschau (BUGA) war der Auslöser, weshalb Viernheim als Alleinstellungsmerkmal die VRNnextbike-Testflotte erhalten wird“, erläutert Christian Wühl, Abteilungsleitung Planung und Angebot bei der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH.

Die Stationen von VRNnextbike sind an folgenden Orten im Stadtgebiet zu finden:

1. OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee

2. OEG-Haltestelle Bahnhof Berliner Ring

3. OEG-Haltestelle Tivoli / Rhein-Neckar-Zentrum: Robert- Schuman-Straße 8 (vor Kinopolis Rhein-Neckar)

4. Kreuzstraße 2-4 am Bürgerhaus

5. Kettelerstraße 3, Eingang Rathaus

6. Industriestraße 40 zwischen Waldsporthalle + Waldschwimmbad

7. Nord-West-Stadt - Theodor-Heuss-Allee 49 (vor Palmen Apotheke)

8. Mozartstraße 15 (Baugenossenschaft Viernheim eG)

9. Pestalozzistraße 18 (Schmittsberg II) Mannheim, 30. November 2022 th-PR/47-22 (VRN) Seite 2 von 3

10. Wohngebiet Bannholzgraben – Schwester-Paterna-Allee 6 (neben Evangelischer Kindertagesstätte Gänseblümchen)