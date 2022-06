Ilvesheim. Unter dem Titel „Vom Kleidergeschäft zur Regionalstiftung“ gibt es Informationen zum Stiftungsgründer und einen Blick auf „25 Jahre Heinrich-Vetter-Stiftung“, am Samstag, 18. Juni, ab 14.30 Uhr. Die VHS Ladenburg/Ilvesheim bietet diesen Vortrag mit Antje Geiter und Hartwig Trinkaus im Hause der Stiftung, Goethestraße 11, in Ilvesheim, an. Anmeldung über anmeldung@vhs-ladenburg.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Veranstaltungen Vereine in Ilvesheim koordinieren Termine Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ladenburg/Ilvesheim VHS-Theater an zwei Spielorten Mehr erfahren