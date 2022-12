Vortrag und Diskussion zu Außenpolitik in Ladenburg

Ladenburg. Ukraine-Krieg, Proteste im Iran, der Bundeswehreinsatz in Mali – die aktuellen außenpolitischen Herausforderungen sind groß. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Kreisvorsitzender Sebastian Cuny hat mit der SPD Rhein-Neckar am 19. Dezember in Ladenburg mit Nils Schmid einen Experten zu Gast. Schmid wird über die Zeitenwende und die sozialdemokratische Außenpolitik sprechen wird. Um 18.30 Uhr beginnt im Ladenburger Domhof (Hauptstraße 7) die Veranstaltung, bei der neben einem Referat des außenpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion viel Zeit für Fragen und Antworten eingeplant ist.

Sebastian Cuny, Mitglied im Europaausschuss des Landtags und entwicklungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, lädt zur Veranstaltung mit Diskussionsrunde ein: „Wir stecken mitten in einer Zeitenwende. Es gilt, kluge Antworten auf die globalen Herausforderungen zu finden und über sozialdemokratische Lösungsansätze zu diskutieren.“