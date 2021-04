Ludwigshafen. „Krebserkrankungen von Gebärmutter und Eierstöcken“ lautet der Titel eines Vortrags, den die Volkshochschule am Donnerstag, 15. April, 18.30 Uhr, online anbietet. Es referiert Privatdozent Klaus H. Baumann, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung bis 14. April telefonisch unter 0621/504-22 38 oder per E-Mail an info@vhs-lu.de erforderlich.

