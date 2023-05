Vorstellung von Umbauplänen für “Deutscher Kaiser” in Heddesheim

Heddesheim. Das denkmalgeschützte Gebäude der Wirtschaft „Deutscher Kaiser“ in der Unterdorfstraße in Heddesheim soll umgebaut und saniert werden. Entsprechende Pläne stehen am Montag, 8. Mai, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Die frühere Gaststätte im Erdgeschoss soll laut Gemeinde im Wesentlichen erhalten bleiben, der frühere Tanzsaal sowie die beiden Wohnungen sollen zu Büroflächen umgebaut werden. Bei dem so entstehenden „Coworking-Space“ könnten die Büroflächen mit Infrastrukturen flexibel durch unterschiedliche Nutzer als Arbeitsplatz angemietet werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das heutige Fassadenbild von der Unterdorfstraße aus soll weitestgehend erhalten bleiben. „Im Vorfeld fand ein intensiver Austausch zwischen dem Architekten und den zuständigen Denkmalbehörden unter Einbindung der Verwaltung statt“, heißt es in der Vorlage. Bedenken dagegen gibt es bei der Verwaltung nicht. Das Objekt liegt auch im Sanierungsgebiet.