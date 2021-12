Vorplanung für Streckenausbau zwischen Wieblingen und Hauptbahnhof abgeschlossen

Heidelberg. Die Deutsche Bahn hat die Vorplanung für den viergleisigen Ausbau der Strecke zwischen Heidelberg-Wieblingen und dem Heidelberger Hauptbahnhof abgeschlossen. Nach Angaben der Bahn wurde das Vorplanungsheft beim Eisenbahnbundesamt (EBA) eingereicht. In der Region Rhein-Neckar seien verschiedene Arbeiten an der Infrastruktur vorgesehen, heißt es. Die Bahn will so die etwa zehn Kilometer lange Strecke zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Heidelberg Hauptbahnhof fit machen für mehr Verkehr auf der Schiene.

Der drei Kilometer lange, zweigleisige Abschnitt zwischen Heidelberg-Wieblingen und dem Heidelberger Hauptbahnhof soll auf vier Gleise ausgebaut werden. Züge des Personen- und Güterverkehrs in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung können somit künftig auf eigenen Gleisen fahren. Die Bahn kann damit Fahrgästen in der Zukunft ein größeres Angebot und einen stabileren Fahrplan bieten.

In einem nächsten Schritt folgt die Rückmeldung des EBA zur Vorplanung. Die Deutsche Bahn will dann den aktuellen Planungsstand im März 2022 der Öffentlichkeit präsentieren.