Vorplanung beginnt - Unternehmen für Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen beauftragt

Rhein-Neckar. Die Planungen für den Radschnellweg Heidelberg – Schwetzingen sind einen Schritt weiter. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mitteilte, konnten die im April ausgeschriebenen Planungsleistungen erfolgreich vergeben werden. So erhielt den Zuschlag für die Verkehrsanlagenplanung die BIT Ingenieure AG, Karlsruhe. Mit der Umweltplanung wurde die Plan A GmbH, Heidelberg, beauftragt.

Nun soll zuerst die potenzielle Trassenführung geplant werden. Ziel sei die Festlegung einer Vorzugsvariante, die dann in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg ausgearbeitet werde. Mit einer Entscheidung für eine Vorzugsvariante wird frühestens im Herbst 2024 gerechnet. Es sei vorgesehen, die Öffentlichkeit am Planungsprozess des Trassenverlaufs intensiv zu beteiligen, so das Regierungspräsidium.

Unter Federführung der Stadt Schwetzingen planen Heidelberg und Eppelheim sowie die Gemeinde Plankstadt gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe den Radschnellweg von Heidelberg nach Schwetzingen. Startpunkt ist die Heidelberger Bahnstadt, dort schließt die Verbindung an bereits bestehende Radwege an. Der Endpunkt wird in Schwetzingen auf der Ostseite der Bahntrasse der Deutschen Bahn liegen.