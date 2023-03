Vorgetäuschter Kauf bringt gestohlenes Fahrrad aus Neustadt zurück

Neustadt an der Weinstraße. Um ihr gestohlenes Fahrrad zurück zu bekommen, hat eine Neustadterin einen Kauf vorgetäuscht. Nachdem das Rad im Dezember gestohlen wurde, entdeckte sie es auf einer Verkaufsplattform im Internet, berichtet die Polizei. Sie gab vor, an dem Fahrrad interessiert zu sein und machte ein Treffen zum Kauf aus. Dort tauchte dann aber nicht die Neustadterin auf, sondern ein Zivilfahnder der Kriminalpolizei, der das gestohlene Fahrrad an seine rechtmäßige Eigentümerin aushändigte. Der 19-jährige Verkäufer behauptete, nicht der Dieb gewesen zu sein. Die Ermittlungen dazu laufen.

Der Beamte entdeckte zwei weitere Fahrräder, die ebenfalls in Neustadt gestohlen oder unterschlagen wurden. Entsprechende Diebstahlsanzeigen lagen aber nicht vor. Daher werden die rechtmäßigen Eigentümer nun gesucht. Bei den Rädern handelt es sich um ein Retro-Hollandrad der Marke "Bocas“ in grün und um ein Damentourenrad der Marke Calvin in gold/blau mit tiefem Einstieg /WaSt. Die Eigentümer der Fahrräder können sich unter der Telefonnummer 06321/8540 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de melden.