Vorfahrt missachtet - Zwei Fahrzeuge auf B9 in Speyer kollidiert

Speyer. Weil sie die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtete, hat eine 30-Jährige am Freitag einen Verkehrsunfall in Speyer verursacht. Gegen 19 Uhr befuhr sie die B9 aus Richtung Germersheim kommend, berichtete die Polizei. An der Anschlussstelle Speyer-Nord wollte sie nach links auf die Schifferstadter Straße abbiegen und nahm einer 34-Jährigen die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

