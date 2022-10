Vorfahrt missachtet - verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Mannheim-Oststadt

Mannheim. Eine 24-jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen in der Mannheimer Oststadt von einem Lkw-Fahrer angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 53-jährige Lkw-Fahrer gegen 8 Uhr die Kreuzung Berliner Straße / Lameystraße überqueren, ohne dabei die bevorrechtigte Radfahrerin vorbeifahren zu lassen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 24-Jährige Frau stürzte von ihrem Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Lkw-Fahrer sieht einer Strafanzeige aufgrund fahrlässiger Körperverletzung entgegen.