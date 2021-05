Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bellheim. Bei einem Unfall am Kreisverkehr zwischen Bellheim und Rülzheim hat sich am Samstag ein Motorradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei der 52-Jährige zuvor in den Kreisverkehr eingefahren. Beinahe zeitgleich fuhr auch eine 38-jährige Autofahrerin an der nächsten Zufahrt zum Kreisverkehr in diesen ein. Sie übersah den Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden. Der 52-Jährige stürzte und rutschte einige Meter über den Asphalt. Die Beamten teilen mit, dass sich der 52-Jährige hierbei vermutlich eine Fraktur der Schulter und des Schlüsselbeins zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In diesem Zusammenhang und mit steigenden Temperaturen bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Achtsamkeit gegenüber Zweitradfahrern.