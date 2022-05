Leimen. Bei einem Verkehrsunfall in Leimen am Mittwoch ist ein Sachschaden von 18.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 67-Jährige im Kreuzungsbereich der Rohrbacher Straße und der Hirtenwiesenstraße die Vorfahrt einer 45-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes der Unfallverursacherin so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

