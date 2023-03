Hettenleidelheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag ist in Hetteleidelheim ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Mercedes-Fahrer vom Schulwiesengraben nach links in die Hauptstraße eingebogen, wobei er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes missachte. Dabei kam es zur Kollision. Die Beamten bezifferten den Sachschaden auf rund 3200 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1