Grünstadt. Bei einem Verkehrsunfall in der Grünstadt ist die Vorfahrt am gestrigen Montag missachtet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Autofahrerin die Kirchheimer Straße queren und in die Talstraße einfahren. Eine weitere Autofahrerin befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim. In Folge des Zusammenstoßes, wurde die Vorfahrtberechtigte leicht verletzt, wobei an beiden Pkw Sachschäden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden.

