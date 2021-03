Ludwigshafen. „Lass Zukunft da“: Unter dem Motto stand der 56. Landeswettbewerb „Jugend forscht“, an dem sich 41 Nachwuchswissenschaftler aus Rheinland-Pfalz im Alter zwischen 15 und 20 beteiligten. Dass die Siegerehrung in einem Ludwigshafener BASF-Gebäude virtuell stattfinden konnte, war aus Sicht von Michael Heinz ein Fortschritt. „Letztes Jahr musste der Wettbewerb Pandemie-bedingt ausfallen“, sagte der Standortleiter, der zugleich Vorstandsmitglied ist. Umso erfreulicher sei es zu sehen, dass sich die jungen Menschen „Gedanken über unseren Fußabdruck in der Welt“ gemacht hätten. „Alle Projekte zeigen, dass ihr weiterdenkt“, sagte der 56-Jährige mit Blick auf die 33 eingereichten Arbeiten aus Gebieten wie Mathematik oder Geowissenschaften. Nachhaltigkeit sei die Herausforderung der Zukunft, auch für die BASF, die den Nachwuchswettbewerb seit 1966 unterstützt.

Bundeswettbewerb in Heilbronn

AdUnit urban-intext1

Um es ins Landesfinale zu schaffen, mussten sich die Forscher über die Regionalwettbewerbe qualifizieren. Den Preis in der Kategorie Mathematik/Informatik überreichte BASF-Landespatenbeauftragter Joachim Wünn – untermalt mit einer Laudatio von Comedian „Chako“ Habekost – an Maria-Theresa Licka und Mario Schweikert. Die Schüler vom Leibniz-Gymnasium Neustadt haben künstliche Intelligenz für mehr Nachhaltigkeit im Weinbau eingesetzt. Im Bereich Biologie wurde David Sauer aus Speyer für seinen Beitrag über Dihydroxybenzene als alternative Herbizide ausgezeichnet. Hugo Hager Fernández vom Heidelberger LifeScienceLab widmete sich der Festkörperanalyse mit dem Fermi-Hubbard-Modells (Physik).

„In Corona-Zeiten einen solchen Preis zu gewinnen, bedeutet noch ein bisschen mehr“, hob Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) den Stellenwert der Auszeichnung hervor, die neben dem Preisgeld von 250 Euro auch zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Ende Mai in Heilbronn berechtigt. tim