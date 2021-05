Von Videos inspiriert - zwei Kinder trotz Bahnverkehr im Gleisbett

Frankenthal. Zwei Kinder haben am Freitagmittag in einem Gleisbett des Bahnhofs Frankenthal Süd gespielt. Wie die Polizei mitteilte, brachten Beamten die beiden Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren aufgrund der gefährlichen Situation von den Gleisen weg in Sicherheit.

Gegenüber den Beamten gaben die beiden Mädchen später an, sich von Videos auf sozialen Netzwerken inspiriert gefühlt zu haben. Die beiden Frankenthalerinnen wurden zur Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal gerbracht, wo sie anschließend von ihren Eltern abgeholt wurden.

Die Polizei weist in ihrer Pressemeldung darauf hin, dass Gleise nicht betreten werden dürfen. Züge werden oft zu spät wahrgenommen und haben einen sehr langen Bremsweg. Neben diesen Gefahren bedeuten solche Aktionen Sperrungen für den Bahnverkehr und die Erfüllung von Straftatbeständen.