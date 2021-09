Jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt. Jährlich landen Unmengen von Müll in den Weltmeeren. Millionen Tonnen Plastik belasten die Natur, und da ein Großteil des Mülls über die Flüsse in die Meere gelangt, packen beim „Rhine Clean Up“ am Samstag, 11. September, viele Ehrenamtliche in der Metropolregion mit an. „Ich bin schon stolz darauf, dass unsere Region mittlerweile so gut abgedeckt ist“,

...