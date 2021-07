Von „Navi“ abgelenkt

Schwegenheim. Mehrere Schutzengel muss ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer gehabt haben, der auf der B 9 einen spektakulären Unfall unverletzt überstanden hat. Wie die Polizei berichtet, bediente der Mann auf Höhe der Ausfahrt Schwegenheim (Kreis Germersheim) sein Navigationsgerät, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Anhänger, der dort als Baustellenabsicherung abgestellt war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, fuhr auf die linke Spur und drückte ein dort fahrendes Auto in die Leitplanke. Hinten an dem Auflieger war ein Gabelstapler aufgehängt, der sich bei der Kollision löste und in den eingeklemmten Pkw flog. Glücklicherweise sei der Autofahrer nur leicht verletzt worden. Den Sachschaden schätzen die Behörden auf 50 000 Euro. Die B 9 war zeitweise nur einspurig befahrbar. sin