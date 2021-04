Von Hütte zu Hütte „hüpfen“

Landau. Der Frühling kommt und an der Südlichen Weinstraße beginnt die Wandersaison. Damit es rund läuft, hat das Tourismusbüro die interaktive App aktualisiert. So können Wanderer nun auch ihre eigenen Routen aufzeichnen und bekommen im neuen Menü direkten Zugang zu zertifizierten Tagestouren, Fernwanderwegen oder Picknickausflügen. „Außerdem hält die App Geheimtipps – also weniger bekannte Wander- und Radwege – bereit, auf denen man in Corona-Zeiten abseits der touristischen Highlights Neues entdecken kann“, verspricht Ute Holz vom Tourismusbüro.

Zertifizierte Wanderwege

Nicht mehr geheim, sondern sehr beliebt sei die seit 2010 durch das Deutsche Wanderinstitut als Premiumweg zertifizierte „Pfälzer Hüttentour“, die nun wieder geprüft und mit dem Testsiegel versehen wurde.

Auch bei der Trifelsblickhütte kann man einen Stempel holen. © Martin Frank

Und da die Pfälzer Hüttenkultur erst vor kurzem von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde, bietet das Büro für Tourismus Edenkoben auch dieses Jahr wieder „Hüttenhopping“ an. Da die Hütten aufgrund von Corona aktuell noch geschlossen sind, startet diese Aktion mit Wanderpass und Stempeln, die man gegen ein Schorleglas eintauschen kann, als Hybrid-Event.

Stempel sind vor Ort bei den beteiligten Hütten angebracht. Wer mitmachen will, schießt ein Selfie vor der jeweiligen Hütte und schickt es per WhatsApp ans Büro für Tourismus Edenkoben. „Dort werden die Einsendungen geprüft und dann kann man sein Schorleglas im Büro abholen. Sobald die Hütten wieder öffnen, wird wieder analog ,gehüpft’“, sagt Ute Holz. sin

Info: Infos unter 06323/95 92 22 www.garten-eden-pfalz.de