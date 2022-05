Von Fahrbahn abgekommen und in Bach gestürzt - 56-Jährige schwer verletzt

Reichartshausen. Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L532 bei Reichartshausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam die 56-Jährige aus noch unbekannten Gründen alleinbeteiligt mit ihrem Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn in den Seitenstreifen ab. In der Folge fuhr sie die angrenzende Böschung hinab und stürzte dann in einem kleinen Bachlauf.

Durch den Sturz verletzte sich die 56-Jährige schwerer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Leichtkraftrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an diesem wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Beeinträchtigungen für den übrigen Verkehr wurden nicht bekannt.