Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum in Heiligkreuzsteinach geprallt

Heiligkreuzsteinach. Eine 56-Jährige ist am Samstagnachmittag bei Heiligkreuzsteinach von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau gegen 14 Uhr die K 4122 vom Kohlhof kommend in Richtung Lampenhain. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor die 56-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und in einer Heidelberg Klinik ambulant behandelt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 12 000 Euro. Da dieses nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Der Flurschaden wird mit circa 200 Euro beziffert. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Neckargemünd hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

