Von entlaufenen Bullen getötet? Zwei Tote auf Lorscher Bauernhof

Lorsch. Im Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes in Lorsch sind am Montagvormittag (26.4.) eine tote Frau und ein toter Mann gefunden worden. Vermutlich handelt es sich dabei um Mutter und Sohn im Alter von 81 und 56 Jahren. Da aus dem Bauernhof Bullen ausgebrochen waren, besteht derzeit die Vermutung, dass die Frau und der Mann den mehrere hundert Kilo schweren Tieren vor ihrem Ausbruch zum Opfer gefallen sind. Bei den Personen dürfte es sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand um die Betreiber des Hofes handeln.

Die entlaufenen Bullen waren der Polizei am Montagvormittag gegen 11 Uhr gemeldet worden. Während eines der Tiere noch vor dem Eintreffen der Polizei eingefangen werden konnte, entfernte sich das zweite Tier bis an die mehrere Hundert Meter entfernte Weschnitz. Dort wurde es gegen 12.20 Uhr von einem fachkundigen Jäger erlegt, weil alle anderen Maßnahmen, dem Bullen habhaft zu werden, gescheitert waren. So entkam das Tier wiederholt aus einer aus Fahrzeugen errichteten Umzäunung und drohte, unkontrolliert weitere Personen zu gefährden.

Neben der Polizei waren unter anderem die Tierrettung, Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.