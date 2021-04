Von eigenem Auto überrollt - 88-Jähriger erliegt Verletzungen im Krankenhaus

Mörlenbach. Ein 88 Jahre alter Mann ist in Mörlenbach von seinem eigenen Auto überrollt worden und in der Nacht zu Donnerstag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte, habe sich der Senior aus Vöckelsbach bei dem Unfall am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, nach bisherigem Ermittlungsstand von außen in seinen Wagen hineingebeugt, um die Zündung einzuschalten. Dabei wurde der Schlüssel vermutlich zu weit gedreht, sodass sich das Fahrzeug in Bewegung setzte. Dabei sei er zum Teil überrollt worden, so die Polizei. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo der 88-Jährige verstarb.

AdUnit urban-intext1