Von Ehefrau getötet? 89-Jähriger aus Frankenthal obduziert

Frankenthal. Die Obduktion eines 89-Jährigen, der am Montag tot in seiner Wohnung aufgefunden worden war, ergab als Todesursache ein kardio-respiratorisches Versagen (Herz-Lungen-Versagen) in Kombination mit einem Blutverlust. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag gemeinsam mit. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit dem Vorfall wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Der Tatverdacht richtet sich gegen die in derselben Wohnung lebende 83-jährige Ehefrau des Verstorbenen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erhebliche Vorerkrankungen

Bei der Obduktion am Mittwoch wurden bei dem 89-Jährigen mehrere Verletzungen festgestellt, welche von einer stumpfen Gewalteinwirkung stammen. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass der 89-Jährige erhebliche Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems hatte, die sich begünstigend auf den tödlichen Verlauf ausgewirkt haben dürften.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.