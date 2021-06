Von der Straße abgekommen: Fünf Verletzte bei Autounfall

Rimbach. Fünf Menschen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind am Samstagmorgen bei einem Autounfall nahe Rimbach (Kreis Bergstraße) verletzt worden. Der Fahrer (18) war auf der Bundesstraße 38 an einer Bahnanlage vermutlich wegen zu hohen Tempos nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Lampertheim mit. Dort kollidierte das Auto mit der Leitplanke und Teilen der Bahnanlage. Die Insassen in dem Wagen, die alle aus dem Kreis Bergstraße stammen, wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

AdUnit urban-intext1