Vom Meeresgrund ins Weltall

Sinsheim/Speyer. Auf der Tragfläche des Jumbo-Jets ein lustiges Selfie machen, den Maschinenraum eines U-Bootes inspizieren und anschließend digital in die Weltmeere abtauchen – all das ist möglich beim Ferienprogramm der Technik Museen Sinsheim Speyer. Wie die Museen nun mitteilte, werde in den Herbstferien täglich ab 9 Uhr „viel Spannung, Spaß und Unterhaltung“ geboten.

Durch die kinderfreundliche Gestaltung und die Vielfalt der gezeigten Ausstellungsstücke sei der Museumsbesuch sowohl für Technik-Fans interessant als auch ein Erlebnis für die komplette Familie – so könnten die Eltern aufgrund der Oldtimer in Erinnerungen schwelgen und der Nachwuchs für ein paar Stunden Pilot, Lokführer oder Astronaut spielen, hieß es weiter von den Museen.

Sonderführung für Kinder

Speziell für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre gibt es am 5. November einen „Kids Day“ in Sinsheim. In rund vier Stunden – von 10 bis 14 Uhr – erhalten die kleinen Besucher eine Museumsführung, werden von einer erfahrenen Mitarbeiterin zum Lunch begleitet und entdecken ungeahnte Welten in einem Dokumentarfilm im IMAX 3D-Kino. Hier können die Zuschauer ins Weltall fliegen, in die Weltmeere abtauchen oder sie wandern durch die Nationalparks Amerikas.

Wie speziell der Überschallflieger Concorde oder die Tupolev Tu-144 ins Museum nach Sinsheim gekommen sind, zeigt zudem eine Highlight-Führung am 3. November. In rund 45 Minuten erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie die Museen entstanden sind oder was die größten oder ältesten Ausstellungsstücke sind.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200 000 Quadratmetern über 6000 Exponate aus der Technikgeschichte – vom U-Boot bis zu Oldtimern, vom Flugzeug bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. her