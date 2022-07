Vom Mädchen-Rugbyteam bis zum Naturrasenplatz

Rhein-Neckar. Die Neuausrichtung der Jugendarbeit, Sponsoren überzeugen oder Mitglieder für Projekte begeistern – fünf Sportvereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar haben in den letzten neun Monaten viele Tipps und Anregungen bekommen. Für ihre Teilnahme am BASF VereinsLab wurden sie nun im Dietmar-Hopp Stadion in Hoffenheim bei der offiziellen Abschlussveranstaltung ausgezeichnet.

Seit Juni 2021 hatten die Vereine – TSV 03 Lingenfeld, TuRa Otterstadt, JFV Bürstadt, TSV Handschuhsheim Rugby und FG 08 Mutterstadt – an dem von der BASF geförderten Beratungsprojekt von Anpfiff ins Leben teilgenommen. Gemeinsam mit dem Team der Anpfiff-Vereinsberatung hatten sie an aktuellen Herausforderungen gearbeitet und Lösungsansätze entwickelt. Jeder Verein bekam für die Projektlaufzeit einen Paten an die Seite gestellt, der bei Fragestellungen unterstützte und den Vereinen half, fit für die Zukunft zu werden.

Viele Projekte umgesetzt

Dietmar Pfähler, Erster Vorsitzender von Anpfiff ins Leben, lobte das Engagement der Vereine: „Wir freuen uns, dass ihr in den letzten neun Monaten gemeinsam mit uns so engagiert an der Neuausrichtung eurer Jugendarbeit gearbeitet habt.“ Seinen Dank richtete er auch an die BASF, ohne deren Engagement ein solches Projekt nicht umsetzbar sei.

Toni Bozanovic vom JFV Bürstadt zeigte auf, wie wichtig die Tipps zum Thema Fundraising und Sponsoring waren, um Sponsoren zu begeistern. Besonders, da in Bürstadt gerade der neue Bildungs- und Sportcampus gebaut wird. Die TuRa Otterstadt wiederum plant eine Sportplatzerweiterung und die Errichtung eines Sportparks. „Wir haben gelernt, wie wir am besten auf die einzelnen Zielgruppen zugehen können, um sie mit ins Boot zu holen“, so Rolf Zentgraf. Christian Geißler von der FG 08 Mutterstadt sieht seinen Verein in einer Aufbruchsstimmung: „Wir kommen vorwärts. Ohne das Projekt hätten wir diese Schnelligkeit bei der Bewältigung unserer aktuellen Herausforderungen nicht erreicht.“

Der TSV Handschuhsheim konnte mithilfe des BASF VereinsLab sein Projekt „Girls into Rugby“ umsetzen und eine Mädchenmannschaft aufbauen. „Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir darüber hinaus an den Strukturen im Verein arbeiten müssen“, so Metz. Und Steffen Vogt vom TSV 03 Lingenfeld zeigte, was der Verein alles umgesetzt hat – wie die Umstellung auf einen Naturrasenplatz. Das BASF VereinsLab gab dem Verein zudem viele Impulse, um sich auch für die Zukunft gut aufzustellen und die Vorhaben strukturiert anzupacken. Alle Vereine bekamen am Ende der Veranstaltung ein Teilnahmezertifikat überreicht.

Um an der zweiten Runde des BASF VereinsLab teilzunehmen, können sich Sportvereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar bei Anpfiff ins Leben bis 15. September bewerben. her