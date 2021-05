Vom Hund vertrieben

Eppelheim. Glück im Unglück hatte eine Tankstellen-Angestellte in Eppelheim: Ein maskierter Mann hat am Sonntagabend in der Shell-Tankstelle in der Eppelheimer Handelsstraße versucht, Geld zu rauben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, signalisierte die 59-jährige Angestellte dem Mann jedoch sofort, dass sie nicht alleine sei und ihren Hund dabei habe. Dies scheint den Täter von seinem Vorhaben abgebracht zu haben: Laut Polizei flüchtete der Mann daraufhin – ohne Beute – Richtung Wasserturm. Ob er bewaffnet war, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

AdUnit urban-intext1

Hinweisgeber gesucht

Der Gesuchte soll männlich und etwa 1,85 Meter groß sein, einen dunklen Kapuzenpullover mit durchgängig hellen Schriftzügen im Arm und Schulterbereich und Applikationen in Camouflage-Optik angehabt haben – sowie eine graue Jogginghose, graue Handschuhe, weiße Sneaker und Halstuch in dunkler Camouflage-Optik. Hinweise an die Polizei unter 0621/1 74 44 44. her