Vom Handy abgelenkt in Autofahrerin gekracht - Unfall auf der A 65 bei Neustadt

Neustadt an der Weinstraße. Weil er sein Handy am Steuer nutzte, krachte ein 32-jähriger Autofahrer am Mittwochabend auf der A 65 Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Neustadt-Süd in ein Fahrzeug. Wie die Polizei berichtet, fuhr der abgelenkte Fahrer gegen 19 Uhr mit 140 Kilometern pro Stunde auf den vorausfahrenden Wagen einer 49 Jahre alten Fahrerin auf. Durch die Kollision geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte beide verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Infolge des Unfalls musste ein 78 Jahre alter Autofahrer den Fahrstreifen wechseln, wobei er ein auf der linken Fahrbahn fahrendes Fahrzeug einer 57 Jahre alten Autofahrerin übersah. Der Gesamtschaden beider Unfälle liegt zusammen bei 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme, Bergung und Fahrbahnreinigung war die Strecke voll gesperrt, wodurch es bis 21 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam.