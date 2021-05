Vom Götzenstein bis zu Buddha

Rund um den Odenwald ranken sich Sagen und Mythen. Eine spielt bei Ober-Absteinach am Götzenstein. Der Berg im südhessischen Odenwald beherbergt an seiner Kuppe eine Felsformation, an der noch bis ins 5. Jahrhundert hinein heidnischen Göttern geopfert wurde. So die Sage – ob es stimmt, lässt sich wegen fehlender, archäologischer Funde nicht bestätigen – ein beeindruckendes Naturdenkmal sind die Steine aber allemal. Wer zuvor am Parkplatz „Stei-nachquelle“ in Ober-Absteinach parkt (Spielplatz vorhanden), kann noch andere Stopps in seine Wanderung einbauen. Hinauf zur Abstei-nacher Höhe wartet nicht nur ein toller Ausblick auf die Umgebung, sondern laden auch Kunstwerke entlang des Kunstwegs zum Bestaunen ein. Noch höher hinaus geht es zum Götzenstein mit seinen Opfersteinen. Ein paar Kilometer weiter wartet die nächste „spirituelle Stätte“: das buddhistische Kloster „Buddhas Weg“ in Siedelsbrunn. Buddhastatuen und der malerische Klostergarten sind definitiv einen Besuch wert. her

