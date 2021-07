Vollsperrung wegen Ölspur am Kreuz Heidelberg

Rhein-Neckar. Viel Geduld war auf der A 5 gefragt, die am Freitag in Richtung Süden von 11.45 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt war. Grund war nach Polizeiangaben eine Ölspur zwischen Dossenheim und Heidelberg/Schwetzingen. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe hatte sich die rutschige Spur auf der Fahrbahn gebildet. Während der Reinigungsarbeiten habe man alle Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe voll sperren müssen. Der Verkehr staute sich kilometerlang.

Zunächst hatte die Polizei angenommen, dass ein Pannen-Lkw die Dieselspur hinterlassen hat, der am Kreuz Heidelberg stand. Später habe sich aber herausgestellt, dass der Lastwagen nicht als Verursacher infrage kommt. Vielmehr habe ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Betriebsstoffe bei Dossenheim verloren.

Pannen-Lkw gerammt

In der Nacht zum Freitag war bei einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der A 5 bei Kronau ein Mensch verletzt worden. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Am Freitag um fünf Uhr morgens wurde sie wieder freigegeben. Nach Angaben eines Sprechers war ein Lkw aus unbekannter Ursache auf einen Lastwagen auf dem Standstreifen aufgefahren, der eine Panne hatte. Einer der Fahrer sei dabei mittelschwer verletzt worden. Der Sachschaden wird auf mindestens 170 000 Euro geschätzt.