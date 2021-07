Leimen. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die L600 seit 19.07 Uhr in Höhe der Heltenstraße in Leimen wegen Aufräumarbeiten an der Unfallstelle voll gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

