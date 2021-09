Vollsperrung der B 47 bei Monsheim durch falsche Lkw-Beladung

Monsheim. Aufgrund eines kaputten Lkws ist die B 47 bei Monsheim am Donnerstag für fünf Stunden voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog der Lkw-Fahrer an der Einmündung L 271 / B47 nach rechts auf die B 47 ab. In der Abfahrt kippte die etwa 9 Tonnen schwere und unsachgemäß gesicherte Ladung aufgrund der Fliehkräfte nach links und durchbrach die Lkw-Plane, welche hierdurch beschädigt wurde. Aufgrund des Gewichts der Ladung wurde auch der Rahmen des Aufliegers verformt.

Die Polizei teilte weiter mit, dass die Ladung nicht aus dem Lkw heraus fiel und kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt wurde. Da jedoch immer noch die Gefahr bestand, dass die Ladung vollends aus dem Lkw herausfällt, wurde die B 47 zwischen Höhen-Sülzen und B 271 voll gesperrt. Mithilfe eines Abschleppunternehmens konnte die Ladung auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen werden.