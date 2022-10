Annweiler. Bei einem Unfall in Annweiler kollidierten am heutigen Dienstag zwei Pkw. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein Mercedes Vito, welcher von Landau aus in Richtung Pirmasens unterwegs war, mit einem entgegenkommenden BMW kurz vor 14.00 Uhr frontal zusammen. Beide Fahrzeuge sollen beschädigt sein. Laut erster Erkenntnisse wurde eine Person leicht verletzt. Die Sperrung der B10 dauert momentan noch an. Weitere Informationen folgen.

