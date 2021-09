Vollsperrung der A61 zwischen Hockenheim und Speyer nach Unfall aufgehoben

Speyer/ Hockenheim. Bei den Verkehrsunfällen, die sich am Dienstagvormittag auf der A 61 in beiden Fahrtrichtungen ereigneten, finden derzeit die Bergungs- und Aufräumarbeiten statt. Auf der Fahrbahn in Richtung Hockenheim sind bereits mehrere Abschlepper im Einsatz. Kurzfristig könnte deshalb die Fahrbahn wieder voll gesperrt werden.

In Fahrtrichtung Hockenheim waren sieben Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach Polizeiangaben gab es bei dem Unfall, der sich gegen 8.30 Uhr ereignete, vier Leichtverletzte. Nach anfänglicher Vollsperrung wurde eine Spur wieder freigegeben.

Gegen 9 Uhr kollidierten in der Gegenrichtung zwei Sattelzüge miteinander. Bei dem Unfall gab es zwei Leichtverletzte. Auch in dieser Richtung ist ein Fahrstreifen wieder frei. Die Bergungsarbeiten werden sich allerdings noch länger hinziehen, da unter anderem Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Wann mit einer Freigabe der Fahrbahn zu rechnen ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

