Vollsperrung der A 67 in Richtung Mannheim nach Unfall wieder aufgehoben

Gernsheim. Nach einem Verkehrsunfall ist die mehrstündige Vollsperrung auf der A 67 zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch in Fahrtrichtung Mannheim wieder aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr kam es im Bereich Gernsheim bei einem Fahrbahnwechsel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw, bei dem eine Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gernsheim von Darmstadt kommend abgeleitet. Das Zufahren an der Anschlussstelle Gernsheim in Richtung Mannheim war nicht möglich.

Neben einer Polizeistreife waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr, sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Gegen 5 Uhr am Morgen konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.