Weinheim. Auf der Westtangente der B 38 sind am Mittwochabend zwei Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.40 Uhr auf Höhe des Industriepark Weinheim. Die B38 ist derzeit in diesem Bereich voll gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Die Unfallaufnahme läuft; weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1