Vollsperrung auf der L 455 in Osthofen durch gefährliche Fassadenteile

Osthofen. Durch die starken Unwetter hat sich am Donnerstagnachmittag ein Teil der Fassade eines Wohn-/ Geschäftsgebäudes an der L455 innerhalb der Stadt Osthofen abgelöst. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Fassadenteile bislang nicht vollständig abgeräumt werden. Da diese eine Gefahr für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr darstellen, muss die Landstraße 455 in Osthofen zwischen den Einmündungen Tempelgässchen und Ludwig-Schwamb-Straße bis zum Freitagmittag voll gesperrt werden. Eine Umleitung soll durch den Bauhof der Stadt ausgeschildert sein.

