Vollsperrung auf A 6 nach Unfall

Mannheim/Viernheim. Wegen eines schweren Unfalls mit vier Fahrzeugen ist die A 6 am Samstagabend zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn fast drei Stunden lang gesperrt gewesen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein Mazda-Fahrer gegen 21 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und starken Regens auf einen verkehrsbedingt bremsenden Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen Skoda geschoben. Dieser drehte sich und prallte gegen das Heck eines Mercedes.

Der Fahrer des Mazda wurde laut Polizei schwer verletzt. Die beiden Insassen des Audi erlitten leichtere Blessuren. Der Skoda wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass der Fahrer nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden konnte. Der Gesamtschaden an den vier beteiligten Unfallautos wird auf rund 35 000 Euro geschätzt. Wegen des Trümmerfelds auf der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung Süden bis gegen 23.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr staute sich laut Polizei bis zu einer Länge von drei Kilometern zurück.

Weitere Kollision

Stark demoliert wurden die Autos bei einem Unfall auf der A 6. © Rene Priebe

Wenige Stunden zuvor war es auf dem selben Abschnitt der A 6 ebenfalls zu einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Ein Autofahrer war laut Polizei gegen 16.35 Uhr auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Wagen aufgefahren. Danach kollidieren zwei weitere Fahrzeuge. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 18.45 Uhr in Fahrtrichtung Süden wieder geräumt. ott