Vollgelaufene Keller, überspülte Straßen, Hangrutsch in Heidelberg

Rhein-Neckar. Unwetterartige Regenfälle haben im Norden Baden-Württembergs am Freitag Straßen überflutet, Keller volllaufen lassen und in Heidelberg einen Hangrutsch ausgelöst. Betroffen war nach Angaben eines Polizeisprechers ein Haus, die ältere Bewohnerin habe unversehrt in Sicherheit gebracht werden können. Ein Statiker müsse nun prüfen, ob das Gebäude weiterhin bewohnbar sei.

Auch sonst waren den Polizeipräsidien in Mannheim, Karlsruhe und Heilbronn zunächst keine Verletzten gemeldet worden - wohl aber hochgespülte Gullydeckel, umgestürzte Bäume und nicht mehr befahrbare Straßen. Betroffen waren vor allem die Städte Heidelberg und Mannheim sowie der Neckar-Odenwald-Kreis und der Rhein-Neckar-Kreis.