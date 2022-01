Nußloch. Eine Gartenhütte ist am Freitagnachmittag in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entwickelten sich die Flammen gegen 14 Uhr im Seidenweg aus bislang unbekannten Gründen. Rund 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen in kurzer Zeit. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor. Niemand verletzte sich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

