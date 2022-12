Volker Bouffier erhält Courage-Orden

Bürstadt. Der Courage-Orden des Heimat- und Carnevalvereins Bürstadt geht 2023 an Volker Bouffier. Das hat der HCV jetzt bekannt gegeben. Damit würdigen die Verleiher eine über 40 Jahre andauernde politische Karrire, in der Bouffier immber bereit gewesen sei, voranzugehen und in führender Position Verantwortung zu übernehmen, wie es in der Begründung heißt. Bouffier habe 2013 als Ministerpräsident die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland gebildet und sei als dienstältester Regierungschef im Sommer 2021 aus freien Stücken zurückgetreten. Er habe die Nachfolge "mit Bedacht" begleitet und eine stabile Regierungskoalition übergeben. Die Ordensverleihung findet am 29. Januar um 14.11 Uhr im Bürgerhaus Bürstadt statt. Die Laudatio hält Wolfgang Bosbach, der Ordensträger aus dem Jahr 2016.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1