Lingenfeld. Einen ungewöhnlichen Notruf hat die Polizei Germersheim am Samstagabend gegen 22 Uhr erhalten. Wie die Beamten mitteilten, meldete ein Verkehrsteilnehmer eine Vogelspinne mitten auf der Fahrbahn in der Burgstraße in Lustadt. Das Tier konnte durch die Polizei in einem Karton eingefangen und an eine regionale Tierauffangstation übergeben werden.

