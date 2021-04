Vogelgrippe: Rhein-Pfalz-Kreis hebt Stallpflicht wieder auf

Ludwigshafen. Der Rhein-Pfalz-Kreis hebt die nach einem Vogelgrippe-Fall in einem Vogelpark in Bobenheim-Roxheim erlassene sogenannte Aufstallungspflicht von diesem Freitag (24.4.) an wieder auf. Das teilte die Verwaltungsbehörde in Ludwigshafen am Donnerstag mit. "Mittlerweile gilt der Ausbruch im Vogelpark (...) als erloschen, nachdem bei den Abschlussuntersuchungen bei keinem der Tiere mehr das Virus nachgewiesen wurde", hieß es. Auch der Großteil des Vogelzugs sei vorüber, so dass die Aufstallungspflicht vom 26. Januar aufgehoben werden könne. Tierhalter mussten Vögel demnach in Ställen oder besonders geschützten Vorrichtungen unterbringen.

Das Veterinäramt hatte die Aufstallungspflicht für Geflügel für das Gebiet der Gemeinde Bobenheim-Roxheim, die Gemeinden Neuhofen, Altrip, Waldsee, Otterstadt und Römerberg sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen und Speyer erlassen.