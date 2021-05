Virtueller Aktionstag im Dom

Speyer. Seit 40 Jahren steht der Dom zu Speyer als Weltkulturerbe auf der UNESCO-Liste. „Deshalb steht der bundesweite Welterbetag am 6. Juni in der Domstadt unter den Vorzeichen dieses Jubiläums“, teilte das Bistum Speyer am Dienstag mit. Pandemiebedingt müssten aber auch dieses Jahr alle Veranstaltungen online stattfinden. Geplant seien Online-Führungen, Liveübertragungen in den sozialen Netzwerken und Videos.

„Um 14 Uhr thematisieren wir in einer Online-Tour live die Frage, nach welchen Kriterien der Dom 1981 zum Welterbe erklärt wurde, also welche Besonderheiten der Dom aufweist, so dass er außergewöhnlichen, universellen Wert für die gesamte Menschheit besitzt“, erklärt eine Sprecherin. Um 15 Uhr zeige eine Online-Präsentation die Zusammenhänge zwischen dem Dom und der jüdischen Ansiedlung im mittelalterlichen Speyer auf.

Blick auf jüdisches Erbe

„Das christlich-jüdische Erbe ist im Zusammenhang mit dem Thema Welterbe von besonderem Interesse, da Ende Juli die Entscheidung erwartet wird, ob die jüdischen Stätten in Speyer in die UNSECO-Welterbe-Liste aufgenommen werden“, heißt es aus dem Bistum. Mit diesem Punkt werde auch der Bezug zum Motto des diesjährigen Welterbetags „Solidarität und Dialog“ genommen, indem der Dom in Dialog zu den jüdischen Stätten in seiner Umgebung tritt.

Um Kinder für das Thema Welterbe zu begeistern, liest Domdekan Christoph Kohl um 16 Uhr aus dem Kinderbuch „Schnippi, die Dom-Maus“, ehe um 17 Uhr in einer Live-Führung ein Ausflug zur Chorempore und zum Dachstuhl geplant ist. Ein Konzert um 20 Uhr schließt den virtuellen Welterbetag ab. Alle Links für die Veranstaltungen sind auf der Homepage des Doms zu finden. sin

