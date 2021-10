Virtuelle Reise durch den Dom

Speyer. Die Online-Kathedrale steht wieder für Besucher parat: Am Dienstag wurde sie mit einem interaktiven Grußwort des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann wieder eröffnet. Die 360-Grad-Domführung wurde um den Kaisersaal, den Dachraum des Westbaus und die Aussichtsplattform“ erweitert, so dass aktuell insgesamt 60 Standorte mit 320 Hotspots zur Besichtigung bereitstehen, hieß es in einer Mitteilung der Online-Plattform www.kaiserdom-virtuell.de, die Initiativen rund um den Speyerer Dom zusammenführt.

„Ob mit dem Smartphone, Tablet, Notebook oder dem Festrechner – ab sofort können sich Besucher in vollformatigen Bildschirmansichten durch den Kaiserdom bewegen“, hieß es weiter. Dabei bekämen die virtuellen Besucher auch exklusive Einblicke in Bereiche des Weltkulturerbes, die sonst gar nicht oder nur eingeschränkt zugänglich seien. Bischof Wiesemann betonte, dass der Relaunch ein weiterer digitaler Baustein in der Geschichte des Doms sei. „Als Premiere können jetzt auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Aussichtsplattform, den Kaisersaal und den Dachraum des Westbaus betreten!“, fügte er hinzu.